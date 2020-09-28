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Ekonomi Kara yollarında durum
Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-09-28 08:19:45 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu kapsamda, köprü ayak imalatlarının denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yönde 3 şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometreleri Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı'nda (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Samsun yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları Barakfakih mevkisi 12. kilometresinde hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları devam ediyor. Bu kapsamda her iki yönde şerit daraltmaları yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerindeki (Tavas Kavşağı) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kumluca-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'ndaki heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun (Soğanlı Geçidi) 63. kilometresindeki heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım yolun 48-65. kilometrelerindeki servis yolundan tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre yolu) 21-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Sivrice Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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