ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Söke-Milas yolunun 38-40. kilometrelerinde (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 9-14 ile 49-51. kilometrelerinde (Doğankent şehir geçişi) yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Tokat il sınırı-Yıldızeli yolunun 8-13. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolu üzerinde bulunan Ertuğrulgazi ve Osmangazi tünellerinde bakım-onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük yönündeki tünel tüpleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometrelerde yol trafiğe kapatıldı. Söz konusu mevkide ulaşım, servis yolu olarak Gülnar-Mut yolundan sağlanıyor.

