  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-06-27 08:42:52 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB Kavşağı-Gebze Kavşağı arasındaki Gebze mevkisinde, araç üst geçidi orta ayak imalatı yapım çalışması nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönde iki şerit olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı 2-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten kontrollü devam edilecek.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde (Kürtün Kavşağı mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam edilecek.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre Yolu) 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 18-20, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.













Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı