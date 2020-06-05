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Ekonomi

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-06-05 08:49:39 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun Beşköprü-Arifiye kesiminde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sakarya-İzmit istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun (Kaynaşlı Otoyol bağlantı kavşağında) 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Silifke-Mut yolunun 0-7, Trabzon-Gümüşhane yolunun 35-38 ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometreleri arasında Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

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