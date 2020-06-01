ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres Yolunda Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolda çalışma yapılan istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamet veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında 2 bin 500 metrelik kesimde araç üst geçidi orta ayak imalatı yapım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma iki yönde iki şeritten izin veriliyor.



Bornova-Turgutlu yolunun 4. kilometresindeki (Belkahve mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.



Bursa-Eskişehir yolunun 39. kilometresindeki Mezit Tüneli'nde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü yapılıyor.



Korkuteli-Antalya yolunun 32-36. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle 33-35. kilometrelerde ulaşım Korkuteli-Antalya istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Adapazarı-Düzce yolunun 15-16. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında köprü yapım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.



Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.



Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde (Yalıncak Mahallesi Kilpa mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.