Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başladı. Çekimleri Edirne’de süren dizide yer alan karakterler ve oyuncular merak edilmeye başlandı. Dizide Atlas karakterini oynayan Furkan Andıç’ın kariyeri merak edilmeye başlandı.

Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç kimdir, nereli kaç yaşında?

Furkan Andış 4 Nisan 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti.[2] Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesinde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm boyunca Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayımlanan Her Yerde Sen dizisinde Demir Erendil karakterini canlandırdı. 2020'de Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş Avcı karakterini canlandırmıştır.

Oynadığı diziler:

2011 Kolej Günlüğü

2011 Umutsuz Ev Kadınları

2012 Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu

2013 Yağmurdan Kaçarken

2013 Aşk Ekmek Hayaller

2014-2015 Kaçak Gelinler

2015-2016 Kırgın Çiçekler

2016 Tatlı İntikam

2017-2018 Meryem

2019 Kardeş Çocukları

2019 Her Yerde Sen

2020 Çatı Katı Aşk

Oynadığı filmler:

2017 Damat Takımı