  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç kimdir, nereli kaç yaşında?
Medya

Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç kimdir, nereli kaç yaşında?

Kara Tahta Atlas kim? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başladı. Kara Tahta dizisinin başrol oyuncularından Furkan Andıç’ın kim olduğu, kariyeri araştırılmaya başlandı. Furkan Andıç kaç yaşında? Furkan Andıç oynadığı diziler:

Yeniakit Publisher
2022-03-30 19:13:00 - 2022-03-30 19:14:31
Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç kimdir, nereli kaç yaşında?

Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başladı. Çekimleri Edirne’de süren dizide yer alan karakterler ve oyuncular merak edilmeye başlandı. Dizide Atlas karakterini oynayan Furkan Andıç’ın kariyeri merak edilmeye başlandı.

Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç kimdir, nereli kaç yaşında?

Furkan Andış 4 Nisan 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti.[2] Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesinde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm boyunca Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayımlanan Her Yerde Sen dizisinde Demir Erendil karakterini canlandırdı. 2020'de Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş Avcı karakterini canlandırmıştır.

Oynadığı diziler:

2011      Kolej Günlüğü

2011      Umutsuz Ev Kadınları

2012      Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu

2013      Yağmurdan Kaçarken

2013      Aşk Ekmek Hayaller

2014-2015           Kaçak Gelinler

2015-2016           Kırgın Çiçekler

2016      Tatlı İntikam

2017-2018           Meryem

2019      Kardeş Çocukları

2019      Her Yerde Sen

2020      Çatı Katı Aşk

Oynadığı filmler:

2017      Damat Takımı

Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?
Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?

Medya

Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay