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Kara sineklerden kurtulmak için bir de bu yöntemi deneyin

Kara sineklerden kurtulmak için sizde evde doğal sinek kovucu yapabilirsiniz.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:31
Kara sineklerden kurtulmak için bir de bu yöntemi deneyin

Sinekleri evinizden, balkonunuzdan, bahçenizden uzak tutmak için evde doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Sinekleri öldürmek yerine onları yaşam alanınızdan uzak tutmanız doğru olacaktır. Bunun için sinek kovucu kokulardan faydalanmalısınız.İşte doğal sinek kovucu için yapmanız gerekenler...

MALZEMELER:

5 litrelik pet şişe

4 yemek kaşığı esmer şeker

1 bardak su

1/4 çay kaşığı kuru maya

HAZIRLANIŞI:

Pet şişenin üst kısmını bıçak ile kesin.

Esmer şeker, su ve kuru mayayı bu plastik şişenin içine dökün.

İlk adımda kestiğiniz pet şişenin üst kısmını ters bir şekilde şişenin üstüne kapatın.

Ev yapımı basit sivrisinek tuzağını hazır,artık sivrisinekleri evinizden tamamen uzak tutabilirsiniz.

Bu yöntemi kullanarak kara sinekleri evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:31
  1. kara sinek

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