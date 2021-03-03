Kara Şaman Togay’ı kim oynuyor? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Kuruluş Osman’da Kara Şaman Togay’ı kim oynuyor? sorusu Kuruluş Osman dizizi 48. bölüm 2. fragmanı yayınlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Kuruluş Osman hayranları, Kuruluş Osman son bölümü izlerken birbirinden muhteşem sahneler karşısında hop oturup hop kalkacak. Zira, Nikola, Süleyman ve Melik üçlüsüne bir düşman daha ekleniyor. Moğol komutanı olan Kara Şaman Togay, Osman ve Kayı’nın başına bela oluyor. Kara Şaman Togay’ı kimin oynayacağı merak ediliyordu ve o merak sone erdi. Kara Şaman Togay’ı Teoman Kumbaracıbaşı oynayacak. Peki kim buT eoman Kumbaracıbaşı? Teoman Kumbaracıbaşı hangi dizilerde oynadı?

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir?

Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin'de doğmuştur. 6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi İlkokulda öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu. Okulda koroda şarkı söyledi. Lisede okurken tiyatroyla tanıştı. (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önünde ve arkasında çeşitli görevlerde çalıştı. İlk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren "Yazı Tura" filmi oldu. Bu filmdeUğur Yücel yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev alırken; başrollerdeKenan İmirzalıoğlu veOlgun Şimşek diğer rollerde ise Bahri Beyat,Eli Mango, Engin Günaydın,Teoman Kumbaracıbaşı, Erkan Can görev aldı.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu. Özel Bir Lisenin Tiyatrosunu yöneten Teoman Kumbaracıbaşı,"Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. 2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı.

2010 yılında Claudia Cardinale ve İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaştığı "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak" filminde bir İtalyan'ı canlandırdı. Bu filmde ayrıca Fahriye Evcen de rol aldı. 28 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren "htr2b : Dönüşüm" adlı korku filminde oynadı. Gitar çalan Teoman Kumbaracıbaşı, "Acaipademler" adında bir müzik gurubu kurdu. Teoman Kumbaracıbaşı, daha önce bir avukat hanım ile evlenip boşanmıştır. Deniz adında bir oğlu vardır.

Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Teoman Kumbaracıbaşı oynadığı tiyatroları

2012 - Matmazel Julie'den Esinti : Partick Marber - Nilüfer Sanat Tiyatrosu

2011 - Şems Unutma : Özen Yula - CEF Tiyatro ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2007 - Omuzumdaki Melek : Stephan Levi - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Teoman Kumbaracıbaşı hangi film ve dizilerde oynadı?

2015 - Güneşin Kızları (Ahmet Mertoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Gece (Zahit) (Sinema Filmi)

2014 - Gölgedekiler (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3

2013 - Bir Hikayem Var

2013 - Aşk Kırmızı

2012 - Evim Sensin

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı 2.Sezon (Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam)

2012 - htr2b : Dönüşüm

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

2010 - Kılıç Günü

2009 - Masumlar

2009 - Gecenin Kanatları

2009 - Jack Hunter Ve Yıldız Cenneti (Jack Hunter And The Star Of Heaven)

2009 - Kahve Bahane

2009 - Tuzak

2008 - Girdap

2008 - Sürgün Hayatlar

2008 - Ay ışığı

2008 - Jack Hunter and the Lost Treasure of Ugarit

2007 - Made in Europe

2007 - Kara Duvak

2006 - Gözyaşı çetesi

2005 - Aşka Sürgün

2005 - Aşk Yolu

2004 - Leke (Klecks)

2004 - Yazı Tura

Uğur Biçer kimdir?

Uğur Biçer, 1988 yılında İzmir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimi alan Uğur Biçer Osmanlı Tokadı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Düşman Kardeşler, Güzel Köylü ve Hanım Köylü dizilerinde rol almıştır. Başrolü Berk Oktay ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisinin kadrosunda yer almakta ve Üstçavuş Emre karakterini canlandırmaktadır.

Osmanlı Tokadı dizisinde rol aldıktan sonra ekranlarda tanınan bir oyuncu olmaya başlayan Uğur Biçer'in asıl dikkat çektiği proje ise Gizem Karaca'nın baş rolde yer aldığı Güzel Köylü adlı dizi olmuştur.Güzel Köylü dizisindeki rolü ile dikkat çeken Uğur Biçer aynı zamanda Düşman Kardeşler ve Hanım Köylü dizilerinde de oynamış bunun yanı sıra Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın baş rollerde yer aldığı Eyvah Eyvah 3 adlı sinema filminde de rol almıştır. Savaşçı dizisinde rol alan Uğur Biçer bu dizide Üstçavuş Emre Durmuş karakterini oynamıştı. Savaşçı dizisi kadrosunda Uğur Biçer ile birlikte Fırat Albayram, Berk Oktay, Murat Serezli gibi isimler de rol almıştır.