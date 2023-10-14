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Gündem Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı
Gündem

Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 07:03:00 -
Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Gazze’deki El Awda Hastanesi’nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde bulunan hastanelere tahliye için süre verdi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, IDF tarafından Gazze’nin kuzeyindeki El Awda Hastanesi'nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde hastane yetkililerinin uyarıldığı belirtildi.

"PERSONELİMİZİ VE HASTALARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

 Açıklamada ayrıca, hastaların tahliyesinin karmaşık bir hal aldığı vurgulanırken, “Gazze’de devam eden saldırıları ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Cesur ADAM

İsrail'e PETROL AMBARGOSU KOYUN. Türkiye'deki sinagoglar Güvenlik nedeniyle kapatilsin. Tüm insanlar ama Tüm insanlar Müslüman Hristiyan hata insan olan yahudi İsrail mallarini almasin

Osmanlı Torunları

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