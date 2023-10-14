Kara harekatının ayak sesleri... İsrail’den Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde bulunan hastanelere tahliye için süre verdi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, IDF tarafından Gazze’nin kuzeyindeki El Awda Hastanesi'nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde hastane yetkililerinin uyarıldığı belirtildi.

"PERSONELİMİZİ VE HASTALARIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada ayrıca, hastaların tahliyesinin karmaşık bir hal aldığı vurgulanırken, “Gazze’de devam eden saldırıları ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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