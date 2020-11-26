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Ekonomi "Kara elmas"ın satışından 10 ayda 229 milyon 455 bin lira gelir
Ekonomi

"Kara elmas"ın satışından 10 ayda 229 milyon 455 bin lira gelir

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime 63 gün ara veren Türkiye Taşkömürü Kurumu, yılın 10 ayında 521 bin 379 ton kömür sattı - GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: - "Amacımız yerin altındaki servetimiz olan kömürün üretimini artırarak ülke sanayisinin ihtiyacını karşılamak"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:03:04 -
"Kara elmas"ın satışından 10 ayda 229 milyon 455 bin lira gelir

ZONGULDAK (AA) - FERDİ AKILLI - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), ocak-ekim döneminde 521 bin 379 ton kömür satarak 229 milyon 455 bin lira gelir elde etti.

AA muhabirinin TTK Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santrali'nin yanı sıra demir çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara satılarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında üretimin 30 Mart'ta durdurulmasının ardından ocaklarda tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü yapıldı, 1 Haziran itibarıyla da faaliyete başlanmasıyla TTK'nin kömür satışlarında artış oldu.

Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü sayesinde kurum, ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte 521 bin 379 ton kömür satarak 229 milyon 455 bin 862 lira gelir elde etti.

- "Taş kömürü hala dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine, taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için beden gücüyle çalıştıklarını ve madenin ülke için öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Kuruma bağlı maden ocaklarında kömür üretiminin en üst seviyesinin hedeflendiğini ancak salgın süreciyle birlikte istenilen seviyeye gelemediklerini anlatan Yeşil, "Madenci arkadaşlarımız özveriyle pandemi sürecinde hem hastalıkla mücadele için uğraşıyorlar hem kömür çıkartmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız taş kömürünü çıkararak ekonomiye nasıl katkıda bulunabileceklerinin derdindeler. Ben onlara tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Zonguldak'taki kömürün Türkiye için büyük önemi olduğuna dikkati çeken Yeşil, şöyle konuştu:

"Amacımız yerin altındaki servetimiz olan kömürün üretimini artırarak ülke sanayisinin ihtiyacını karşılamak. Salgın nedeniyle kuruma bağlı ocaklarda yaklaşık 2,5 ay çalışılamadı. Yeniden kömür üretimine geçilmesiyle taş kömürü satışından elde edilen gelirlerimiz de artmaya başladı. Satış grafiğimiz istediğimiz düzeyde yükseliyor. Bu yılın 10 aylık dönemine bakıldığında kömür satışlarında artışlar yaşanmaya başlandı. Yıl sonuna kadar satışlarımızın 200 milyon liranın üzerine çıkacağını düşünüyorduk ancak bu 10 aylık süreçte bu rakamın üzerine çıktık. Aralık ayı sonu itibarıyla gelirimiz 250 milyon lirayı bulacak diye düşünüyorum çünkü kurumumuz pazar sıkıntısı çekmiyor. Havzada 1 milyar tonun üzerinde olduğu tahmin edilen taş kömürünün ekonomiye kazandırılması misyonunu madenciler olarak en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Biz maden işçileri olarak tam 172 yıldır mesleğimizi sürdürdük, bundan böyle de sürdüreceğiz. Taş kömürü hala dünya sanayisi için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır."


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