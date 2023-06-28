Kara dut reçeli tarifi: Karadutun sırrı ortaya çıktı! Her gün şerbetini içerseniz bakın ne olur?

Kara Dut Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo kara dut

3 su bardağı şeker

2 topak nar ekşisi

bir Afrika avcı örümceği bulundu

Kara Dut Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Dutların saplarını temizliyoruz, şekerini de atıp 3 saat kadar bekleyelim suyunu salsın. Sonra ocağa katalım kaynayınca 10 dakika kadar kaynasın dutları alalım. Suyunu kaynatalım yarım saat kadar. Dutları atalım limon tuzu da atalım on beş dakika kadar kaynatalım. Altını kapatalım mis gibi reçelimiz hazır. Kavanoza dolduralım ağzını kapatalım. Afiyet olsun.

KARA DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

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Dut içerdiği demir sayesinde kanda azalmış olan kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Organların oksijenlenmesini artırarak metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.



Zeaksantin maddesi gözün retina kısmında oluşabilecek oksidatif strese karşı koruyucu etkisi vardır. Bu madde doğada en çok dutta bulunur.



A ve C vitaminleri antioksidanları sayesinde vücutta bulunan kan hücrelerine karşı vücudun direncini artırmasının yanı sıra kan hücrelerine karşı da vücudu korur.



Kemik sağlığı için önemli olan fosfor, kalsiyum ve magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Günde iki su bardağı dut suyu tüketmek hasra uğramış kemikleri onarır ve sağlığını korur.



Özellikle kahvaltılarda tüketildiğinde gün boyu bağışıklık sistemin sağlığını koruyarak güçlenmesini sağlar. Bağışıklık sisteminde enzimlenemeyen zararlı mikroorganizmaların sayısını azaltmaya yardımcı olur.



Vücut sindirimi hızlandırmak için life ihtiyaç duyar. Günde bir çay bardağı tüketilen dut lif ihtiyacının yüzde 10'unu karşılar. Bu sayede bağırsakları hareketlendirerek kabız ve gazın neden olduğu şişkinliği azaltır.



Yapılan araştırmalarda dutun yanı sıra yapraklarının da oldukça faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Dut ve yapraklarını karıştırarak yapılan çay; kronik hastalıkların neden olduğu ağrılara karşı direnci artırmasının yanı sıra enfeksiyonlara karşı da koruyucu etkisi vardır.



Posalı yiyecekler bağırsaklarda tam olarak emilmediklerinden vücudun kötü kolesterol oranını azaltır. Dutta içerdiği yüksek lif sayesinde kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.



Dut aynı zamanda içerdiği A vitamini sayesinde cildin deforme olmuş alanlarını korur.