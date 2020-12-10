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Aktüel Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı
Aktüel

Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:15:36 -
Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı

KARS (AA) - Sarıkamış ilçesinde çocuklar, evlerinin önünde kayak ve kızak kayarak eğlenceli zaman geçirdi.

İlçede hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Evlerinin önünde kayak ve kızak kayan çocukların eğlencesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak yapan çocuklardan Batuhan Üstündağ, karın yağmasına çok sevindiklerini belirterek, "Yeterli karın bulunmadığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açılmadığı için arkadaşlarımla mahallede kayak yapıyoruz. Aynı zamanda kayak sporcusuyum. Burada kayarak kış sezonunda düzenlenecek yarışlara da hazırlanıyorum." dedi.

Çocuklardan Murat Boydak da karın keyfini kayak yaparak çıkardıklarını anlatarak, "Kar yağdığı için çok mutluyuz. Daha çok yağarsa kayak merkezine gidip orada da kayak yapacağız." ifadelerini kullandı.

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