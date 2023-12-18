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Gündem Kar yağışı etkili oluyor: 138 yerleşim yerinin yolu kapandı
Gündem

Kar yağışı etkili oluyor: 138 yerleşim yerinin yolu kapandı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:45:00 -
Kar yağışı etkili oluyor: 138 yerleşim yerinin yolu kapandı

Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtiliyor.

 

 

Van'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 138 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarda 600 personel görev alırken, 370 iş makinesi kullanılıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtilirken, Saray ilçesine bağlı kırsal mahallelerde çalışma yürüten ekipler, tipiden dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor.

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