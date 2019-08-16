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Kar taneleriyle plastik parçacıklar da yağıyor

Bilim insanları, havadaki plastik parçacıklarının, doğallığı korunmuş kutup bölgesinde bile kar tanelerine karışarak yeryüzüne düştüğünü tespit etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:07
Kar taneleriyle plastik parçacıklar da yağıyor

BBC'nin haberine göre, sonuçları "Science Advances" dergisinde yayınlanan çalışma, insanların nefes alırken plastik parçacıklarını da soluduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, boyutları 5 milimetrenin altında; içerisinde lastik parçaları, vernik, boya ve muhtemelen sentetik elyaf parçalarının da yer aldığı plastik parçacıkların, doğallığı korunmuş kutup bölgesinde bile kar tanelerine karışıp yağdığı bildirildi.

Araştırma ekibinden doktor Melanie Bergmann, çalışmaları sırasında bitki selülozu ya da hayvan tüyü gibi doğal parçalar bulmayı umduklarını, ancak bunlardan başka tespit ettikleri plastik parçacıklarının, kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

"Kardaki plastik parçalarının çoğunluğunun, havadan geldiği açıkça görülüyor." diyen Bergmann, söz konusu maddelerin, insan sağlığına zararlı olup olmadığı sorusuna henüz cevap veremediklerini belirtti.

Dünyada yaygın plastik kullanımına dikkati çeken Bergmann, bu konuda önlem alınması ve alternatifler üretilmesi gibi önemli meseleler üzerinde düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çalışmada ayrıca Almanya ve İsviçre'deki kar tanelerinin, kutup bölgelerindeki örneklere nazaran çok daha fazla plastik parçacık içerdiği, kutup bölgelerinde, litrede yaklaşık 10 bin parçacığın bulunduğu ifade edildi.

Plastik parçacıklarının kutup bölgelerine nasıl ulaştığı konusunda da çalışma yapan bilim insanları, bu parçacıkların atmosferdeki yolculuklarına ilişkin kesin bir açıklama getiremedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:07
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