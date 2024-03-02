Kar satışlarınızı yapın: 'Bitcoin fiyatı 42.000 dolara düşebilir!'

JPMorgan Bitcoin’de yarılanma coşkusu azalınca düzeltme başlayacağını, fiyatların nisandan sonra 42.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

Finans devi JPMorgan'ın analistlerine göre Bitcoin’de daha fazla getiri sağlayacak bir faktör olarak görülen “yarılanmanın”, en sonunda en büyük kripto paranın fiyatını düşürebileceğini söyledi.

Nisan ayında yapılacak Bitcoin kodu güncellemesiyle uygulanacak olan “yarılanma” günlük olarak çıkarılan kripto paraların sayısını eskisinin yarısı olan 450 civarına indirecek. Uygulamayı savunan kişiler böylece arz darlığı oluşacağını söylüyorlar. Bitcoin bu yıl yaklaşık yüzde 45 artışla 62.000 dolar civarına yükseldi ve ocakta onaylanan borsa fonlarından gelen talep de arttı.

Bitcoin’in fiyatı yarılanma haberinin ardından tarihi bir artış gösterdi ve madencilerin üretim maliyeti varlığın fiyatında alt sınırı oluşturdu. JPMorgan Chase & Co. stratejistlerine göre Bitcoin’in ortalama üretim maliyeti Bitcoin başına 26.500 dolar seviyesinde bulunuyor ve yarılanmadan sonra “mekanik olarak ikiye katlanarak” 53.000 dolara ulaşacak.

Ancak madenciliğin zorluğunun artması küçük madencilerin faaliyeti bırakmasına neden olurken, madenciliğin zorluğu başlangıçta hesaplanandan yüzde 20 daha az olabilir ve üretim maliyetlerini düşürebilir. Stratejistler, dün paylaştıkları bir yorumda, alt sınırın desteğinin azalmasıyla nisandan sonra Bitcoin fiyatının 42.000 dolara doğru düşebileceğini yazdılar.

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Lider kripto para biriminin fiyatı ise bugün saat 9.45 civarında 61,628 dolar seviyesinden işlem görüyor.