Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Dicle Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansıy’la yapılan, daha önce de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansı’yla yapılan iş birliği protokolünün kısa bir süre içerisinde tüm ajansları kapsaması hedefleniyor.

Uzun vadeli destek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’yle gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde uygulamaya aldığımız Kâr Payı Destekli Faizsiz Finansman Modeli, yerli üretimin desteklenmesine ve unutulmaya yüz tutmuş çok değerli iş kollarımızın yeniden görülebilir olmasına katkıda bulunacak” dedi.

Üretim, tarım, enerji, sağlık, savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda firmaların yapacakları yatırımlara uzun vadeli faizsiz finansman imkânı sunacakları için mutlu olduklarını dile getiren Göktaş şunları kaydetti:

“Kurumumuz kurulduğu günden bu yana sahip olduğu tüm kaynakları ülkemizin sadece finansal değil, sosyal kalkınmasına da destek vermek için seferber ediyor. Çünkü biliyoruz ki yerel işletmelerin güçlenmesi çarpan etkisiyle üretim yaptığı bölgenin çevresel ve kültürel anlamda da zenginleşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ülkemizin milli değerlerinin ortaya çıkarılması ve yerli üretimin daha da artması için atılan her adım oldukça kıymetli. Bizim bütün gayemiz Erzurum’da oltu taşından üretim yapan, Sivas’ta koyun yününden inovatif çözümler üretmeye gayret eden, Ankara’da sağlık sektöründe fark oluşturan, Niğde’de dondurulmuş sebzelerden cips üreterek yepyeni iş kollarına yatırım yapan, Zonguldak’ta butik köy projeleriyle turizme destek verip yerel ekosistemi canlandırmaya çalışan yerel girişimcilerin yanında olmak. Çünkü ancak ve ancak yerel ekonominin güçlenmesiyle uluslararası rekabette öne çıkabileceğimize inanıyoruz.

Dışa bağımlılık azaltılacak

Vakıf Katılım olarak bu vizyon doğrultusunda adımlar atmaya devam edecek, önümüzdeki dönemde de ülkemizin üretim kapasitesini arttırarak dışa bağlılığını azaltacak, katma değerli ürünlerle uluslararası rekabette güç kazanmamızı sağlayacak yatırım projelerine destek vermeyi sürdüreceğiz.”