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Gündem Kar öyle bir geliyor ki... Meteoroloji'den 18 kente çok kritik uyarı
Gündem

Kar öyle bir geliyor ki... Meteoroloji'den 18 kente çok kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son haftası için 18 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 07:47:00 - 2022-12-26 08:52:20
Kar öyle bir geliyor ki... Meteoroloji'den 18 kente çok kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yılın son haftasının ilk günü için 18 kenti "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı.

Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddeli rüzgar bekleniyor.

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (hava durumu tehlikeli) ile uyarıldı.

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun kar yağışı beklentisi var.

Meteoroloji'den 18 kente sarı ve turuncu uyarı: Fırtına, sağanak ve kar geliyor

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bugün için 18 kenti fırtına, sağanak ve kar yağışına karşı "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı.

Yeni haftada kış iyiden iyiye etkisi hissettirecek. Birçok ilde sağanak, fırtına ve kar görülecek.

Meteoroloji'nin haritasına göre Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin ve Osmaniye'de şiddeli rüzgar bekleniyor.

Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa'da ise kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor. Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, turuncu kod (hava durumu tehlikeli) ile uyarıldı.

Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta da yoğun kar yağışı beklentisi var.

Ani sel ve çatı uçmalarına dikkat

Yetkililer kuvvetli rüzgar ve yağışın meydana getirebileceği ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, abi sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Turuncu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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