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Aktüel Kar nedeniyle çöktü, kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Kar nedeniyle çöktü, kullanılamaz hale geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde biriken kar nedeniyle kerpiç evin ikinci katı çöktü.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 20:51:00 -
Kar nedeniyle çöktü, kullanılamaz hale geldi

Malatya-Doğanşehir'de biriken kar nedeniyle kerpiç evin ikinci katı çöktü.

Reşadiye Mahallesi'nde Hasan Yılmaz'a ait iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi.

İçeride kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

Muhtar azası Ramazan Türkoğlu, AA muhabirine, evdeki çökme sırasında ailenin misafirlikte olduğunu belirterek, "Büyük hasar var ancak can kaybı olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

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