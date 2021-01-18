Kar ne zamana kadar yağacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde gün içerisinde etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nde ise sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 18 Ocak Pazartesi günü de kar yağışı İstanbul ve çevre illerinde etkisini sürdürecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde gün içerisinde kar yağışı etkili olacak. Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde ise yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

Hava nasıl olacak?

Hava durumu 18 Ocak raporuna göre bugün; Marmara Bölgesi'nin doğusu, İç Anadolu Bölgesi'nin Kuzey Batısı ve Batı Karadeniz bölgelerinde bugün kar yağışı etkili olacak. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gün içerisinde sağanak yağış etkili olacak.

Kar nereye yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji hava durumu! Sıcaklık kaç derece?

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

EDİRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -9°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı