Kar kalınlığı insan boyunu geçti! Tunceli'de evden çıkmak için kar tünelleri açıldı
Yerel

Kar kalınlığı insan boyunu geçti! Tunceli’de evden çıkmak için kar tünelleri açıldı

Kar kalınlığı insan boyunu geçti! Tunceli’de evden çıkmak için kar tünelleri açıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının insan boyunu aştığı köyde vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek için kar tünelleri açmak zorunda kaldı.

Meteoroloji'nin uyarı yaptığı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışı tekrar etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçe ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Evlerin kapıları ve pencereleri kara gömülürken, bazı evlerin girişleri tamamen kapandı. Koyungölü köyü sakinleri de sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerle insan boyunu geçen karları kürekler ile temizleyerek evlerinin önünü ve yollarını açmaya çalıştı.

