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Yaşam Kar kaç gün daha yağacak? İstanbul hava durumu güncel
Yaşam

Kar kaç gün daha yağacak? İstanbul hava durumu güncel

İstanbul'a kar ne zamana kadar yağar? İstanbul beklediği soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi. Özlenene kar yağışı vatandaşları sevindirirken trafikte güçlükler yaşanmasına yol açtı. Peki, kar ne kadar yağacak? | Kar ne zaman duracak? İstanbul hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:16:00 -
Kar kaç gün daha yağacak? İstanbul hava durumu güncel

İstanbul’da kar ne kadar yağacak? İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı geldi. Günlerdir kar mega kentte etkisini sürdürüyor. Peki, İstanbul’da kar yağışı ne zaman sona erecek?

Kar kaç gün daha yağacak? İstanbul hava durumu güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 40-90 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul hava tahmin raporu;

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