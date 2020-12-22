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Aktüel Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Aktüel

Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün akşam saatlerinde Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de etkili olan kar yağışı Bolu Dağı'na ulaşması "Kar İstanbul'un da kapısına dayandı" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:32:00 -
Kar İstanbul'un kapısına dayandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının başlamasıyla D-100 kara yolunun Bakacak ve Karanlıkdere mevkileri beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam saatlerinde Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de etkili olan kar yağışı Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı’nda etkili olurken kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Dağı tırmanamayan bir tır sürücüsü zor anlar yaşadı. Tır sürücüsünün yardımına trafik polisleri koştu.

Yoğun kar yağışı devam ederken karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücülere uyarılarda bulunuyor.

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