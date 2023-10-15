Kar gibi bembeyaz çamaşırların püf noktası: Sararan ve grileşen perdeleri kar beyazı yapan o yöntem! İpuçları

Beyaz ve gri, açık renkler bir arada yıkanırsa, beyazlığın etkili olması uzun sürmeyecek ve renk koyulaşacaktır. Bu yüzden mutlaka makineye sadece beyazları atın. Sonrasında ise birçok yöntem deneyerek beyazlatma işlemini yapabilirsiniz. Ancak teknolojinin olmadığı yerlerde çamaşırları kaynatmak ve doğal beyazlatıcılar kullanmak her zaman daha etkili bir yöntemdir.

Tül perdeler evimizin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Fakat perdeler zamanla sararıp rengi değişiyor. Her ne kadar yıkasam da geçmedi diyenler sizin için...

Beyazlatmak için ağartıcı içeren deterjanlar gibi diğer birçok yöntemle çamaşırlarınızdaki ilk günkü beyazlığı koruyabilirsiniz.

Çamaşırları Aspirin İle Beyazlatmak

Çamaşırları aspirin ile beyazlatmak oldukça sık rastlanan bir yöntemdir. Bunun için her 1 kilo için 1 adet aspirin kullanarak çamaşır makinenizin deterjan bölümüne aspirin ekleyebilirsiniz. Aspirinli suya bastırıp bir iki saat beklemek de etkili bir yöntemdir.

Çamaşırları Karbonat İle Beyazlatmak

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Çamaşırları karbonatla beyazlatmak genelde karbonatlı suya basmak şeklinde uygulanır. Ancak diğer bir yöntem olan makineye eklemek ise deterjana bir tatlı kaşığı eklemek şeklinde uygulanmaktadır.

Çamaşırları Çamaşır Suyu İle Beyazlatmak

Çamaşır suyu en etkili yöntemlerden olmakla birlikte, çamaşırların kolay yıpranması söz konusu olduğundan tablet şeklinde olanların tercih edilmesi gerekir. Ayrıca çamaşır suyuyla çamaşırların beyazlatılması zamanla sararmalara neden olmaktadır.

Çamaşırları Elma Sirkesiyle Beyazlatmak

Elma sirkesi kötü kokusu nedeniyle pek tercih edilmese de doğal bir yöntem olduğu için çok sık kullanılır. Elma sirkesi eklenmiş suda 1-2 saat bekletilen çamaşırlar makineye atılarak ön yıkamasız olarak yıkanır.

Beyazlar Ne Zaman Yıkanır?

Beyaz çamaşırlar en fazla iki kez giyildikten sonra yıkanmalıdır. Bu şekilde yıkanan çamaşırlar daha çok kirlenmeden temizlenir ve her zaman ilk günkü gibi temiz görünür. Beyazların yıkanması sırasında mutlaka sadece beyaz çamaşırları makineye atmalı, beyazlara uygun deterjanlar kullanarak uygun bir programla beyazların yıkanmasını sağlamalısınız. Beyazların ilk günkü gibi beyaz kalması her zaman mümkün olsa da, eninde sonunda sararması söz konusu olmaktadır.