Kar esareti sürüyor! O ilimizde 111 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karla birlikte ekipler kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kış mevsiminin sert geçtiği Bitlis'te bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığı 9,5 metreyi aşarken, nisan ayında da kar yağışı bölgeyi terk etmedi. Kent merkezinde kar kalınlığı 40, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye kadar çıktı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerini kaplayan karı temizlemek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, karın gün boyunca etkisini sürdüreceğini, hafta sonuna kadar da aralıklarla devam edeceğini ayrıca eğimin fazla olduğu bölgelerde çığ ve heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

Kar yağışıyla birlikte Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.