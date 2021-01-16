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Yaşam Kar daha kuvvetli dönüyor! Meteoroloji saat verdi
Yaşam

Kar daha kuvvetli dönüyor! Meteoroloji saat verdi

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:53:00 -
Kar daha kuvvetli dönüyor! Meteoroloji saat verdi

Hava durumu son dakika raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Dün İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı akşam saatleriyle birlikte yurdun batı kesimlerinde etkisini yitirdi. Peki, bugün İstanbul'a kar yağacak mı? Son dakika hava durumu İstanbul raporuna göre merak edilen soru cevabını buldu. Hemen belirtelim ki kar yağışı bugün öğle saatleriyle birlikte İstanbull'da yeniden etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul kar yağışı bugün akşam saatlerine kadar devam edecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kaydedilen güncel verileri haberimizde derledik. İşte "16 Ocak bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabı ve Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 16 Ocak raporu... 

Hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Yağmur ve fırtına uyarısı

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

16 Ocak, Cumartesi

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: Habertürk

 

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