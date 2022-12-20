Kar başladı! Mevsimin ilk karı İstanbul'da Silivri'ye düştü! 10 ilde kar alarmı verildi: Meteoroloji’den uyarı
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü. İstanbul dahil 10 ilde kar alarmı verildi. Öte yandan soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yapmıştı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Uzman isimlerden peş peşe yeni kar uyarısı geldi. Soğuk havanın etkisinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi. Peki kar yağışı sürecek mi? Kar İstanbul'da etkisini arttıracak mı?, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.
Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar, ilçenin bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Kentte hava sıcaklığı 3 derece ölçüldü.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarını beyaza büyüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede, ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'de de hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. İstanbul Silivri'de kar yağışı başladı. Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde bugün kar yağışı görülecek. Ülkenin batı kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı.
Yayınlanan tahminlere göre İç Anadolu Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek.
Yurdun batı kıyılarında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul ve İzmir’de rüzgarın sert şekilde esmesi beklenirken, Ankara’da kısa süreli kar yağışı görülebilir.
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