Gelmeyen kış ve salgın sebebiyle artan su tüketimi İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir hayli olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 19,16’ya kadar düştü. Peki, yağmur ve kar barajlardaki doluluğu etkiledi mi?

Kar barajları doldurdu mu? İstanbul barajları son durum

İstanbullular susuz bir yaz geçirmek istemedikleri için sık sık baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Son bir haftadır yağan yağmur ve kar barajlara adeta can suyu oldu. 18 Ocak Pazartesi günü güncel verilerine göre İstanbul barajları doluluk oranı yüzde 30,10’a ulaştı.