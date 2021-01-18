Kar barajları doldurdu mu? İstanbul barajları son durum
İstanbul baraj doluluk oranı güncel | Geçtiğimiz hafta İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 19,16’ya kadar düştü. Barajlar alarm vermeye başlarken gözler yağışlara çevrildi. İstanbul’da 9 Ocak Cumartesi’nden bugüne yağışlı bir hava hakim. Özellikle geride bıraktığımız hafta sonu yaşanan kar yağışının barajları etkileyip etkilemediği merak konusu. Peki, İstanbul barajları doldu mu? Kar barajları etkiledi mi?
Gelmeyen kış ve salgın sebebiyle artan su tüketimi İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir hayli olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 19,16’ya kadar düştü. Peki, yağmur ve kar barajlardaki doluluğu etkiledi mi?
Kar barajları doldurdu mu? İstanbul barajları son durum
İstanbullular susuz bir yaz geçirmek istemedikleri için sık sık baraj doluluk oranlarını araştırıyor. Son bir haftadır yağan yağmur ve kar barajlara adeta can suyu oldu. 18 Ocak Pazartesi günü güncel verilerine göre İstanbul barajları doluluk oranı yüzde 30,10’a ulaştı.