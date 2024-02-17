Kar alarmı! Kent 5 dakikada beyaza büründü! İstanbul, Ankara ve diğer iller için hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KENT 5 DAKİKADA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars’ta yaklaşık 20 gündür etkili olan sıcak hava, bugün yağan karla son buldu. Sabah saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, sabah işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kars’ta bahar havasının sona erdiğini ifade eden Turan Sürmeli, "Herkes tam böyle bahar havasına adapte olmuşken, kışımız geriye döndü. Ama Kars karıyla güzeldir. Çünkü Doğu Ekspresi'miz var, Sarıkamış'ımız var, Çıldır'ımız var. Doğu Ekspresi'yle gelen turistlerimiz bu görsel şenliğe kavuş olacaklar" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde ise kar ile birlikte tipi etkili oluyor. Ayrıca, trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Aksaray’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde tüm şehri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde de etkili olan yoğunun sis kara yollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Aksaray'da gece yarısı başlayan ve kısa sürede şehri etkisi altına alan yoğun sis sabahın erken saatlerinde tüm şehri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde de etkili olan yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde ve kara yollarında etkisini artırdı. Yoğun sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sis, Aksaray-Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana kara yollarında etkili oldu. Kenti kaplayan sis, kara yolları ve şehir merkezinde etkisini halen sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte de araçlar yer yer seyretmekte zorluk çekti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 14