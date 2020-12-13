Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi turkuaza dönüştü
Yağışın ardından ortaya çıkan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi
ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz turkuaz renk aldı.
İlçede etkili olan yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaj Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının da etkisiyle Kaputaş'ta denizin rengi turkuaza dönüştü.
Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf olan turistler, eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekti, özçekim yaptı.
Kaş'a 14 kilometre uzaklıktaki Seyret Çakılı Plajı'nda da yağışın ardından güzel görüntüler oluştu.
Kaputaş ve Seyret Çakıl'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.