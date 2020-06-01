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Aktüel

Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı

Antalya’nın Kas¸ ilc¸esi, denize girme yasagˆının sona erdigˆi 1 Haziran tarihine yagˆıs¸la girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:47:47 -
Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı

Antalya’nın Kas¸ ilc¸esi, denize girme yasagˆının sona erdigˆi 1 Haziran tarihine yagˆıs¸la girdi.


Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan’ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptıgˆı ac¸ıklamada, normalles¸me su¨recine ilis¸kin kararlar kapsamında 1 Haziran’dan itibaren sahil ve plajlar da ac¸ıldı. Kas¸’a 23 kilometre uzaklıkta yer alan du¨nyaca u¨nlu¨ Kaputas¸ plajı da so¨z konusu ac¸ıklama dogˆrultusunda kapılarını ziyaretc¸ilere ac¸tı. Ancak Kas¸, denize girme yasagˆının sona erdigˆi, plajların ac¸ıldıgˆı 1 Haziran tarihine yagˆıs¸la girdi.



Gökgürültülü sağanak


Meteorolojiden yapılan son degˆerlendirmelere go¨re, Tu¨rkiye, bu gece saatlerinden itibaren yeni bir serin ve yagˆıs¸lı sistemin etkisi altına girecek. Hafta ortasına kadar kuzey, ic¸ ve batı bo¨lgelerde (Marmara, Ege, Akdeniz, I·c¸ Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bo¨lgesinin ic¸ kesimlerinde) go¨ru¨lecek yagˆıs¸ların sagˆanak ve go¨k gu¨ru¨ltu¨lu¨ sagˆanak s¸eklinde olacak. Yagˆıs¸ların bugu¨n (1 Haziran Pazartesi) Trakya, Gu¨ney ve I·c¸ Ege, Batı Karadeniz’in ic¸ kesimleri ile go¨ller yo¨resinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji 4. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne go¨re, Kas¸’ta havanın Pazartesi ve Salı go¨k gu¨ru¨ltu¨lu¨ sagˆanak yagˆıs¸lı gec¸mesi tahmin ediliyor. O¨te yandan, Kas¸ Belediyesi korona viru¨s nedeniyle kapalı olan du¨nyaca u¨nlu¨ Kaputas¸ plajında normalles¸me su¨reci c¸erc¸evesinde yaz sezonu ic¸in c¸alıs¸malarını tamamladı. Kaputas¸ Sosyal Tesislerinin bulundugˆu du¨nyaca u¨nlu¨ plaja salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretc¸i alınacagˆı kaydedildi.

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