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Kadın - Aile Kapuska nasıl yapılır? Tam ölçülü kapuska tarifi
Kadın - Aile

Kapuska nasıl yapılır? Tam ölçülü kapuska tarifi

Kapuska için gerekli malzemeler | Sonbahar ve kış mevsiminde en çok yapılan yemekler arasında yer alan kapuska, son derece sağlıklıdır. Bu leziz ve sağlıklı yemeği hazırlamak isteyenler ise kolları sıvayım tariflere göz atmaya başladı. Peki, kapuska için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş tam ölçülü kapuska tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-21 16:58:00 -
Kapuska nasıl yapılır? Tam ölçülü kapuska tarifi

İçinizi ısıtacak, damaklarınızı şenlendirecek bir yemek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, tam ölçülü kapuska tarifi…

Tam ölçülü kapuska tarifi

Malzemeler:

  • Orta boy beyaz lahana
  • 1 adet soğan
  • 300 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 2 su bardağı sıcak su

Kapuska nasıl yapılır?

Kapuska hazırlamak için öncelikle işe beyaz lahanayı yıkamaktan başlamanız gerekiyor.

Yıkadığınız lahanayı güzelce doğrayın.

Ardından soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın,

Tencerenin içerisine tereyağı ve zeytinyağını alın.

Soğanı yağın üzerine ekleyip kavurun.

Sonrasında tencereye kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Kıyma suyunu çekince salça ilave edin.

Son olarak beyaz lahana ve sıcak suyu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.

Son olarak baharatları ekleyin.

Lahanalar yumuşadığında yemeğiniz hazır olacak.

Afiyet olsun.

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