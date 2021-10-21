Kapuska nasıl yapılır? Tam ölçülü kapuska tarifi

Kapuska için gerekli malzemeler | Sonbahar ve kış mevsiminde en çok yapılan yemekler arasında yer alan kapuska, son derece sağlıklıdır. Bu leziz ve sağlıklı yemeği hazırlamak isteyenler ise kolları sıvayım tariflere göz atmaya başladı. Peki, kapuska için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş tam ölçülü kapuska tarifi