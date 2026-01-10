Kaporta dükkanında 2 otomobil kül oldu

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstanbul’un Silivri ilçesinde bir kaporta dükkanında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 2 otomobil zarar gördü.

İstanbul’un Silivri ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir kaporta dükkanında yangın çıktı.

 

Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki kaporta dükkanında saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Dükkandan alevlerin çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında dükkan kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan iki otomobil ise zarar gördü.

