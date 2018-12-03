Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
Ülkemiz deprem kuşağında. Fakat binlerce yıldır şifa vesilesi olan kaplıcalarımız da bu gerçeğin olumlu yanı.03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09
Kırmızısu Travertenleri, Pamukkale’nin yaklaşık 5 km. kuzeyinde Karahayıt Kasabası içinde. Kırmızısu Travertenleri 60 derece sıcaklıkta çıkan termal sudan oluşmuştur. Kırmızı yeşil ve beyaz renkli traverten tabakaları vardır.
Kaplıcanın suyu kalp damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizma, siyatik, deri ve sinir hastalıklarına, limbo, uyuz, akne, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geliyor. Banyo yapılırsa genişleyen damarlar kan basıncını düşürerek kalbi rahatlatıyor. Astım hastaları da faydalanabiliyor. Çamur banyosu yapıldığında vücudun dayanıklılığı ve direnci artıyor.
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