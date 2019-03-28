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Kaplan, “Başarı Ekip İşidir Rotamız Avrupa Şampiyonaları”

Türkiye Hokey Federasyonunun 2018-2019 takviminde yer alan Açık Alan Erkekler Türkiye Süper Liginin birinci etabını lider tamamlayan Türkiye’nin efsane takımı Gaziantep Polisgücü Sporun başarısının sırrının azim ve kararlılık yanında ekip ruhuyla hareket olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kaplan başarıda emeği geçen teknik heyeti kutladı.

28 Mart 2019 Perşembe 12:13
Kaplan, “Başarı Ekip İşidir Rotamız Avrupa Şampiyonaları”

Türkiye Hokey Federasyonunun 2018-2019 takviminde yer alan Açık Alan Erkekler Türkiye Süper Liginin birinci etabını lider tamamlayan Türkiye’nin efsane takımı Gaziantep Polisgücü Sporun başarısının sırrının azim ve kararlılık yanında ekip ruhuyla hareket olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Kaplan başarıda emeği geçen teknik heyeti kutladı.


Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Türkiye Hokey Federasyonunun 2018-2019 takviminde yer alan Açık Alan Erkekler Türkiye Süper Liginin birinci etabını lider tamamladı. Avrupa’nın ve Türkiye’nin hokeyde ki efsane takımı haline gelen ve elde ettiği Avrupa Şampiyonluklarıyla Türkiye’nin dünyadaki gururu olan Gaziantep Polisgücü Sporun hedefinde 2019 yılı Avrupa Şampiyonlukları var. Ulusal ve uluslararası hokey şampiyonalarında kadın ve erkek takımlarının başarıdan başarıya koştuğunu ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, 2019 yılı hedeflerinin haziran ayında gerçekleştirilecek olan kadın ve erkek Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında ki kupaları kazanmak olduğunu ifade ederek, başarıda önemli rol oynayan teknik heyeti kutladı. Kaplan,“Türkiye’ye yeni Avrupa Şampiyonlukları kazandırmak istiyoruz. 2019 hedefimiz haziran ayında Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan Erkekler Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasıyla Ukrayna’nın Kiev kentinde oynanacak olan Kadınlar Avrupa Açık Alan Şampiyonlar Şampiyonasında iki kupa kazanmaktır. Rotamız tamamen şu anda Avrupa’ya şampiyonluklarına çevrilmiştir. İnanıyorum ki başaracağız, dün başardık, bugün de başaracağız. Elbette takımlarımızın başarısında ki en önemli sır ekip ruhuyla hareket etmektir. Yönetim kurulumuz, oyuncularımız ve teknik heyetimiz ortak bir hedef etrafından birleşerek ortak akılla hareket etmektedir. Yönetim kurulumuza ve kulübümüzün Baş antrenörü Yusuf Kasım, antrenörlerimiz Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar’a destekleri, emekleri ve çabaları için teşekkür ediyorum” dedi.


Hokey tesisleri Gaziantep ekonomisine katma değer sağlayacaktır


Gaziantep’te yapımı tamamlanan açık alan hokey tesisleri hakkında da açıklamalar yapan Kaplan, “Gaziantep hokey sporu açısından Türkiye’nin en önemli merkezi halindedir. Yetenekli sporcu sayısı bir hayli fazladır. Bu tesislerin yapımı ve hizmete sokulması kent ekonomisine de önemli katma değer sağlayacaktır. Bugün açık sahamız yapıldı. Önümüzdeki süreçte Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in destekleriyle sahanın eksiklerinin tamamlanacağına, özellikle tribün, aydınlatma ve diğer fiziki eksikliklerin giderileceğine inanıyoruz. Bu saha kentimize gerek Türk milli takımlarının gerekse çevre ülkelerdeki milli takım ve kulüplerinin kamp için gelmesini sağlayacaktır. Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma açısından da elimiz güçlenmiştir. Salon sorunumuzun da çözülmesiyle spor kenti Gaziantep hokeyin başkenti haline gelecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:13
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