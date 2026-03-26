Kapki’nin mahkemedeki itirafçı şovu boşa çıktı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Akit’in adli kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kapki’nin avukatları aracılığıyla sunduğu dilekçenin hukuki açıdan belirleyici bir önemi bulunmadığı, beyanlarının ise yeterli görülmemesi nedeniyle Kapki hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığı aktarıldı. Kapki’nin beyanlarının dosya kapsamında zaten delillendirilmiş hususlarla sınırlı olduğunu belirterek, soruşturmanın ilerlemesine katkı sunacak yeni ya da özgün bilgiler içermediğini kaydetti. Söz konusu beyanların, tutukluluktan kurtulmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildiği ifade edildi. Adli kaynaklar, Kapki’nin ifadelerinin manipülatif değerlendirmeler içerdiğini kaydederek, etkin pişmanlıktan yararlanan yeğeni Berat Çağrı Kapki’nin emniyetteki ifadesinde; Murat Kapki’nin eşi Feyza Kapki ile şirketlerin gayriresmî yöneticisi Serkan Balbal tarafından baskı ve tehditlere maruz kaldığını belirttiğini ifade etti. Berat Çağrı Kapki’nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılık makamına verdiği ifadede bütün detayların en ince ayrıntısına kadar verdiğini belirtti. Edinilen bilgilere göre Berat Kapki, “kuru temizleme giysileri” yalanı adı altında valizlerdeki parayı itiraf etti.