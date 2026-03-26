Galatasaray taraftarı kahrolacak! 26 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi A Milli Takımımızın maçı saat kaçta, nerede? Romanya'yı elersek ne olur? 'Arsa almak varken araç modeli yükseltmek modern ahmaklık!' Hürmüzkale geçilmez: İran hazır, ABD askerlerini bekliyor! Çanakkale ruhu Batı, Kemalist rejimin İslam düşmanlığını ödüllendirdi Hizbullah Tel Aviv'i vurdu: Merkavalar alev alev AYM'den 9 siyasi partiye mali denetim: Bazı partiler hakkında suç duyurusu Asya ülkelerinde acil durum: Dünyada kriz başladı! Siyonist Rejim ölülerini saklıyor: Soykırımcı İsrail’in ikiyüzlü tavrı deşifre oldu!
Kapki'nin mahkemedeki itirafçı şovu boşa çıktı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun suç ortaklarından olan ve etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi baskı altında verdiği yalanıyla geri çekerek laikçi azınlığın bir anda gözüne giren Murat Kapki’nin şovu boşa çıktı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Akit’in adli kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kapki’nin avukatları aracılığıyla sunduğu dilekçenin hukuki açıdan belirleyici bir önemi bulunmadığı, beyanlarının ise yeterli görülmemesi nedeniyle Kapki hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmadığı aktarıldı. Kapki’nin beyanlarının dosya kapsamında zaten delillendirilmiş hususlarla sınırlı olduğunu belirterek, soruşturmanın ilerlemesine katkı sunacak yeni ya da özgün bilgiler içermediğini kaydetti. Söz konusu beyanların, tutukluluktan kurtulmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirildiği ifade edildi. Adli kaynaklar, Kapki’nin ifadelerinin manipülatif değerlendirmeler içerdiğini kaydederek, etkin pişmanlıktan yararlanan yeğeni Berat Çağrı Kapki’nin emniyetteki ifadesinde; Murat Kapki’nin eşi Feyza Kapki ile şirketlerin gayriresmî yöneticisi Serkan Balbal tarafından baskı ve tehditlere maruz kaldığını belirttiğini ifade etti. Berat Çağrı Kapki’nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılık makamına verdiği ifadede bütün detayların en ince ayrıntısına kadar verdiğini belirtti. Edinilen bilgilere göre Berat Kapki, “kuru temizleme giysileri” yalanı adı altında valizlerdeki parayı itiraf etti.

