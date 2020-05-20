Kapkaç şüphelileri yakalandı
Evin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuğun elinde bulunan cep telefonu alıp kaçan iki kapkaç şüphelisi yakalandı.
Evin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuğun elinde bulunan cep telefonu alıp kaçan iki kapkaç şüphelisi yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 17 Mayıs günü Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesinde bir ikametin giriş katındaki evin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuğun elinde bulunan cep telefonu alıp kaçan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.