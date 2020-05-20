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Kapkaç şüphelileri yakalandı

Evin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuğun elinde bulunan cep telefonu alıp kaçan iki kapkaç şüphelisi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:45:57 -
Kapkaç şüphelileri yakalandı

Evin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuğun elinde bulunan cep telefonu alıp kaçan iki kapkaç şüphelisi yakalandı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 17 Mayıs günü Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesinde bir ikametin giriş katındaki evin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuğun elinde bulunan cep telefonu alıp kaçan 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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