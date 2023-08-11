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Dünya Kapitalistlerin amansız savaşı! Elon Musk ve Zuckerberg'in kafes dövüşünün yapılacağı yer belli oldu
Dünya

Kapitalistlerin amansız savaşı! Elon Musk ve Zuckerberg'in kafes dövüşünün yapılacağı yer belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-11 19:17:00 - 2023-08-11 19:42:19
Kapitalistlerin amansız savaşı! Elon Musk ve Zuckerberg'in kafes dövüşünün yapılacağı yer belli oldu

Elon Musk, Mark Zuckerberg ile kafes dövüşüne ilişkin açıklamada bulundu. Dövüşün yerinin belli olduğunu açıklayan Musk, dövüş temasının Antik Roma gibi olacağını ve modern herhangi bir şeyin bulunmayacağını belirtti.

Elon Musk, paylaştığı bir X gönderisinde Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Musk, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak.İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.

Böylelikle 26 Ağustos'ta yapılması planlanan Elon Musk ve Mark Zuckerberg dövüşünün yapılacağı yerin İtalya olacağı duyuruldu.

Elon Musk ofisinde ağırlıklarla çalıştı

Musk erken saatlerde ofise ağırlık seti getirdiğini ve gün içerisinde ağırlık çalışması yaptığını açıklamıştı. Musk, "Antrenman için vaktim yok o yüzden onları ofise getirdim" dedi.

Mark Zuckerberg 26 Ağustos'u önerdi

Mark Zuckerberg ise dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Kısa süre önce Brezilya jiu jitsuda mavi kuşak alan Zuckerberg, yakın bir zamanda kafes dövüşünün iki önemli ismi Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yle antrenman sonrası fotoğrafını paylaştı.

Ne olmuştu?

İkili arasında dövüş ilk olarak Haziran ayında Elon Musk'ın Mark Zuckerberg'e kafes dövüşüne hazır olduğunu belirten bir mesaj paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Zuckerberg ise ardından Musk'ın gönderisinin ekran görüntüsünü alarak "Bana konum gönder" mesajını paylaşmıştı.

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