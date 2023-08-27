Kapital-Komünist Çin şimdi de İslam'ın 'yan sanayisi' peşinde! 'Çin İslamı' çağrısı!

Çin tarafından uzun süredir eziyet ve zulüm gören Uygur bölgesini ziyaret eden Çin başkanı Şi, "Çin tarzı İslam" ifadesi ile bölgedeki dini yaşamı adeta tahrip etme çağrısı yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret etti. Şi, ender ziyaretlerinden biri olan dün (Cumartesi) gerçekleştirdiği ziyarette yerel yetkilileri, Pekin'in ağır insan hakları ihlalleriyle suçlandığı istikrarsız bölgede ‘İslam’ın Çinleştirilmesine tam destek vermeye ve yasa dışı dini faaliyetleri etkili bir şekilde kontrol altına almaya’ çağırdı.

Çin devlet yayın organı CCTV’ye göre Şi, 2022 yılının temmuz ayından bu yana Sincan'a yaptığı ilk ziyaret sırasında ‘önceliğin her zaman toplumsal istikrarın korunmasına verilmesi gerektiğini’ belirterek, “Kalkınma için istikrardan yararlanmalıyız” dedi. CCTV, Şi’nin terörizme ve bölücülüğe karşı mücadelenin artırılmasının yanı sıra sosyal istikrar ve hukukun üstünlüğü alanındaki çalışmaların normalleştirilmesi çabalarını birleştirmenin önemini vurguladığını aktardı. Habere göre Şi, “Çin tarzı modernleşme sürecinde güzel, birleşik, uyumlu, zengin ve refah içinde daha iyi bir Sincan inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çin hükümeti, ana karanın kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özer Bölgesinde ‘terörizm ve radikalizm’ olarak tanımladığı duruma karşı yıllarca kampanya sürdürdü. Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) bildirdiğine göre ülkede azınlık olan Uygur Türklerinden ve diğer Müslüman azınlıklardan çok sayıda kişi tutuklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan bir raporda, Sincan’da ‘insanlığa karşı suçlar işlenmiş olabileceği’ belirtildi. ABD ve diğer ülkeler ise bölgede yaşananları ‘soykırım’ olarak nitelendiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı iddialarını şiddetle reddederken, bölgede eğitim programları, çalışma planları ve daha iyi bir eğitimle radikalizmin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğunu vurguluyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, dün bölgede yaptığı konuşmada, yetkililerin ‘Sincan'da olumlu yönde tanıtım kampanyaları yapmaları, açıklık ve özgüven atmosferi yaratmaları ve aynı zamanda kamuoyunu yanlış yönlendirecek her türlü olumsuz ve zararlı söylemi reddetmeleri’ gerektiğini vurguladı. Şi, bölgenin yurt içi ve yurt dışından turistlere açılması gereğinin de altını çizdi.