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Yerel Kapıkule’de kaçak elektronik sigara operasyonu
Yerel

Kapıkule’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 22 bin 800 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:36:00 -
Kapıkule’de kaçak elektronik sigara operasyonu

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında rutin kontrollerini gerçekleştirirken gümrük sahasına gelen tırlardan birini şüpheli değerlendirerek mercek altına alındı.

Slovenya’dan gelen ve belgelerinde boya taşıdığı belirtilen tır, ağırlık kontrolü yapılmak üzere kantara alındığında aracın ağırlığının beyan edilenden fazla olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelenen ekipler, aracı x-ray taramasına sevk etti. Tarama neticesinde dorsede yasal yükün dışında farklı şekillerde eşyalar olduğunun tespit edilmesinin ardından, araç detaylı aranmak üzere arama hangarına alındı.

Yapılan kontrolde dorsedeki gümrük mührüyle oynandığı anlaşıldı. Gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yükün arasına beyan edilmeden yüklenmiş 22 bin 800 adet kaçak elektronik sigara tespit edildi. Kaçak eşyanın değerinin 9 milyon 200 bin lira olduğu belirlenirken yakalanan elektronik sigaralara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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