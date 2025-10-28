  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kapıkule’de acı olay! Emekli polis tırında ölü bulundu

İstanbul’dan aldığı yükü Bulgaristan’a götürmek için yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Kapıkule Sınır Kapısı’nda park halindeki tırının içinde ölü olarak bulundu.

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır şoförlerini üzen bir olay yaşandı. İstanbul'dan aldığı yükü Bulgaristan'a taşmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırını park etti. Akşam saatlerinde Yeşilsancak'ın uzun süre hareket etmediğini fark eden diğer tır şoförlerinin durumu gümrük sahasında görevli personele haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Yeşilsancak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yeşilsancak'ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yeşilsancak'ın cenazesinin Adapazarı'na gönderileceği öğrenildi.

