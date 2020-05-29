Kapatmakla tehdit etmişti! Twitter'dan Trump'a cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verdiğini açıklamıştı.

Trump, “Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız. Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz.” demişti.

Son olarak sosyal medya şirketleriyle ilgili kararname imzalayan Trump’a, Twitter yönetiminden yanıt geldi.

İletişim kuralı yasası ile cevap

Twitter yönetimi, Trump'ın bu adımının 'gerici ve politize olmuş' bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti. Twitter'dan yapılan açıklamada ayrıca, kararnamenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kararname, yasalara gerici ve politize edilmiş bir yaklaşımdır.

Bölüm 230: Amerikan inovasyonunu ve ifade özgürlüğünü korur ve demokratik değerler tarafından desteklenir.

Bu yasayı tek taraflı olarak aşındırmaya yönelik girişimler, çevrimiçi konuşma ve İnternet özgürlüklerinin geleceğini tehdit ediyor.”