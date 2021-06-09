  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de korkutan gelişme! Yeni vakalarda görüldü
Bakan Koca duyurdu: Yarından itibaren...
Rusya, Ukrayna'nın EURO 2020 formasını UEFA'ya şikayet etti
Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası harekete geçildi
Gündem Kapatma davası sonrası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan küstah sözler!
Gündem

Kapatma davası sonrası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan küstah sözler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerine yönelik kapatma davasının hukuki bir dayanağı olmadığını iddia etmeye kalktı. Buldan, "Bu sesi hiç kimse kapatamayacaktır, hiç kimsenin gücü buna yetmeyecektir." iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 17:55:00 -
Kapatma davası sonrası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan küstah sözler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerine yönelik kapatma davasının haklı sebebi ve hukuki dayanağı olmadığını ileri sürerek, "Bunun tek sebebi vardır, o da HDP'nin temiz siyasetidir, HDP'nin eşitlikçi, demokratik hedefleridir." şeklinde ilginç bir iddiada bulundu.

Kendileri ile demokratik siyaset zemininde mücadele edemeyenlerin güçlerini kırmaya çalıştığını savunan terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı, HDP'nin ilerleyişinin durdurulamayacağını öne sürdü.

Buldan, "Bu sesi hiç kimse kapatamayacaktır, hiç kimsenin gücü buna yetmeyecektir." iddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay