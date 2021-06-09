Kapatma davası sonrası HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan küstah sözler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partilerine yönelik kapatma davasının haklı sebebi ve hukuki dayanağı olmadığını ileri sürerek, "Bunun tek sebebi vardır, o da HDP'nin temiz siyasetidir, HDP'nin eşitlikçi, demokratik hedefleridir." şeklinde ilginç bir iddiada bulundu.

Kendileri ile demokratik siyaset zemininde mücadele edemeyenlerin güçlerini kırmaya çalıştığını savunan terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı, HDP'nin ilerleyişinin durdurulamayacağını öne sürdü.

Buldan, "Bu sesi hiç kimse kapatamayacaktır, hiç kimsenin gücü buna yetmeyecektir." iddiasında bulundu.