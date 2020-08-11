Kapatılan FETÖ yayın organının binası Adliye ek hizmet binası oluyor
İstabul Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası olacak.
Terör örgütü FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binasına 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası koyuldu. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı. Çok uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasına dönüştürüldü. Binaya tabela bile asıldı.