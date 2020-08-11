  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kapatılan FETÖ yayın organının binası Adliye ek hizmet binası oluyor

İstabul Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası olacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 05:42:00 -
Kapatılan FETÖ yayın organının binası Adliye ek hizmet binası oluyor

Terör örgütü FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binasına 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası koyuldu. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı. Çok uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasına dönüştürüldü. Binaya tabela bile asıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın
Gündem

Dikkat çeken paylaşım: Bu gece uyumayın

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medyayı sallayan analiz!
Ekonomi

Sosyal medyayı sallayan analiz! "Türkiye bu şartlara uyarsa dolar düşer, razı mısınız?"

Bölgesel ve küresel çapta hızla büyüyen Türkiye'yi engellemek için ekonomik saldırılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ..
Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku
Spor

Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan sekiz başkan, harcama limiti üzerine bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'nin ana para ö..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı