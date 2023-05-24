  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapasite kullanımı Mayıs ayında arttı
Ekonomi

Kapasite kullanımı Mayıs ayında arttı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 10:25:00 -
Kapasite kullanımı Mayıs ayında arttı

Kapasite kullanım oranı Mayıs ayında 0,7 puan artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat Sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2023 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1743 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23