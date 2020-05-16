Kapanma saatine uymayan berberlere ceza

Samsun’da korona virüs tedbirleri kapsamında kapanma saatine uymayan ve açık olduğu tespit edilen 3 berbere ceza yazıldı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri berber ve kuaförlerin yeniden hizmete açılmasıyla birlikte denetimleri sıklaştırdı. Berber ve kuaförlerde ilgili kurallara uymaları konusunda iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekipleri korona virüs kapsamında yayınlanan genelge sonrası işletmelerini hizmet verme saatlerini denetledi. Denetimler sırasında kapama saatine uymayan ve açık olduğu tespit edilen 3 berber salonuna cezai işlem uyguladı.

“Önceliğimiz halkımızın sağlığı”

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, ’’11 Mayıs’ta İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemizde muhtelif yerlerinde bulunan berber ve bayan kuaförlerinde yapılan denetim ve kontroller neticesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen genel kurallara riayet edilmesi konusunda gerekli uyarılarda bulunulmuş, denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı hususunda bilgilendirme yapılmıştı. Söz konusu kuralları hiç sayan berber ve kuaförlük hizmeti veren iş yerlerine yönelik denetimlerimizde 3 iş yerimize kapama saatine aykırı hizmet verdiğinden dolayı cezai işlem uyguladık. Halk sağlığı için farklı iş kollarındaki işletmelerin denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlkadım Belediyesi olarak, yapılan bu denetimlerde önceliğimiz halkımızın sağlıklı hizmet alabilmelerini temin etmektir. Tek gayemiz ise işletmelerin standartlara uygun olarak hijyen ve temizlik kurallarına riayet edecek şekilde hizmet vermesidir” dedi.