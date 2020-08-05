Kapalıçarşı'da büyük vurgun! Yüzlerce kilogram altınla ortadan kayboldu

İstanbul'un ticaret merkezilerinden birisi olan Kapalıçarşı'da 300 kilo değerinde altın vurgunu yapıldığı ortaya çıktı. Kendisini 'FOREX işlemleri uzmanı' adı altında esnafa tanıtan Mehmet Y. parasını aldığı bir esnafın ödemesini yapmayınca yakayı ele verdi.

Dolandırıldığını anlayan esnaf ise alacağını tahsil edemeyince soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında aldı. Mağdur esnaf, savcılığa başvurarak Kapalıçarşı'daki esnaftan FOREX işlemi yaptığını belirterek para toplayan Mehmet Y.'nin altın ticareti yapan esnafı dolandırdığını anlattı. Şüpheli ile 2016 yılında anlaşma yapan altın imalatçılarından bir esnaf, 7 milyon 159 bin dolar değerindeki altın bedelini peyderpey değerlendirmesi için Mehmet Y.'ye verdiğini, ancak şüphelinin altınları alarak kayıplara karıştığını ifade ederek şikayetçi oldu.

"7 milyon 159 bin dolar para verdik"

Şirket yetkili Yücel A., savcılıkta verdiği ifadesinde yaşanan olayı şu şekilde anlattı: "İstanbul Kapalı Çarşıda 25 yıldan beridir altın imalatı ve ihracatı faaliyetlerini yürütmekteyiz. Mehmet Y. ile 2016 yılında tanıştık. Şüpheli şirketimize gelerek uluslararası döviz ticaretinin yürütüldüğü platformlarda çalıştığını belirterek şirketimizi kendisiyle çalışmaya ikna etti. 2016 yılından beridir söz konusu kişiye FOREX (Döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını kapsayan sistem) işlem emirleri adı altında peyderpey 7 milyon 159 bin dolar para verdik. Ancak şüphelinin hiçbir işlem talimatını piyasaya sürmediğini öğrendik."

Dolandırıcı olduğunu anlayınca paralarını istediler

Mehmet Y.'nin dolandırıcılık yaptığını anlayan şirket yetkilileri, paralarını alamayınca Mehmet Y.'yi arayarak kendilerine verdiği paranın iadesini istedi. Ancak Mehmet Y., şuan paranın ödemesini yapamayacağını belirterek kendilerine 7 milyon 159 bin dolar değerinde borcu olduğunu ifade eden bir yazı imzalayıp ödeme için gün verdi.

Tehditle yıldırmaya çalıştı

Ödeme günü geldiğinde şirket yetkilileri Mehmet Y.'yi arayarak tekrar alacaklarını talep etti. Ancak bu kez Mehmet Y., iddiaya göre, şirket yetkililerine ve avukatına tehdit ve şantajda bulunarak parayı vermeyeceğini ifade etti. Yücel A., savcılıkta verdiği ifadesinde, Mehmet Y.'nin kendisini arayan avukatlarını "Şerefsizler sizi mahvedeceğim, size neler yapacağımı bilmiyorsunuz. Hakkımda şikâyette bulunursanız elimde ses kayıtları var bende sizi şikâyet ederim" şeklinde konuşarak borcunu ödememek için tehdit ve şantajda bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet ardından Mehmet Y. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, şüphelinin adreslerinde arama ve dijital materyallerine el konulmasına karar verdi. Emniyet güçleri tarafından çeşitli adreslerde aranan Mehmet Y. ele geçirilemedi. Şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Sabah