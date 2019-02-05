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Kapalıçarşı'da altın

05 Şubat 2019 Salı 13:08
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.464,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)220,20220,70219,00219,20
Cumhuriyet Ata Lira1.451,001.472,001.443,001.464,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)200,00204,00199,70203,70
Lira(Tam) Ziynet1.420,001.440,001.410,001.430,00
Yarım Ziynet710,00720,00705,00715,00
Çeyrek Ziynet355,00360,00353,00358,00

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:08
  1. Kapalıçarşı'da altın

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