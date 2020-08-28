  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:35:44 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,27 artışla 461,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.061,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,27 yükselişle 461,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 455,50 455,70 461,30 461,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.003,00 3.024,00 3.040,00 3.061,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,60 419,60 421,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.935,00 2.955,00 2.971,00 2.991,00
Yarım Ziynet 1.467,00 1.477,00 1.486,00 1.496,00
Çeyrek Ziynet 734,00 739,00 743,00 748,00


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Medya

Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar

Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk a..
Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...
Dünya

Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tü..
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı