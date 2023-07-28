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Kültür - Sanat Kapalıçarşı esnafından Görevimiz Tehlike'ye veto
Kültür - Sanat

Kapalıçarşı esnafından Görevimiz Tehlike'ye veto

Yeniakit Publisher
2023-07-28 01:27:00 -
Kapalıçarşı esnafından Görevimiz Tehlike'ye veto

Dünyaca ünlü filmlerden Görevimiz Tehlike 'nin son filmi için İstanbul'da çekim yapılacakken, yönetmen bu kararından vazgeçmek zorunda kaldı.

1996 yılında başlayan ve dünyanın en popüler film serileri arasına girmeyi başaran Görevimiz Tehlike, son aylarda önemli bir sahnesinin İstanbul’da çekileceği haberleri üzerine ülkemizde adından söz ettiriyorken, yönetmen bu karardan vazgeçtiğini açıkladı. Nedeni ise duyanlar için oldukça sinir bozucu oldu. İşte ayrıntılar…

Görevimiz Tehlike serisinin 7. filmi olan Ölümcül Hesaplaşma için 2. bölüm, İstanbul’da çekilecekti. Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, bunun için pek çok mekan gezdi ve bu mekanlardan birisi de şehrin tarihi yapılarından biri olan Kapalıçarşı oldu.

Christopher McQuarrie, yapılan gezintinin ardından Kapalıçarşı’yı çekim için uygun buldu. Fakat Habertürk’ün haberine göre McQuarrie, bu kararından gizlilik ihlali nedeniyle vazgeçti. Buna da Kapalıçarşı’daki bir esnaf sebep oldu.

Kaynağa göre Christopher McQuarrie ve ekibi, özel bir izin ile Kapalıçarşı’yı, pazar günü herkese kapalı iken gezdi. Bu sırada onlara, ekibin gizlilik sözleşmesi doğrultusunda, Çarşı yönetiminden birkaç kişi eşlik etti.

Pazartesi günü geldiğinde ise işbaşı yapan bir esnaf, dükkanının kamera görüntülerini izlerken film yönetmen ekibinin Kapalıçarşı’ya geldiğini gördü ve görüntüleri sosyal medyaya sızdırdı. Bunun üzerine Christopher McQuarrie, Çarşı yönetimi ile yapılan gizlilik sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle İstanbul’da çekim yapılmasından vazgeçti.
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Böylelikle dünyaca ünlü filmde Türkiye’nin bir şehri yer alacakken, yapılan bir hata buna engel oldu. Esnaf, ekibin gizlilik kurallarına uymadığı ve görüntüleri sosyal medyaya sızdırdığı için film severler tarafından tepki çekti.

Tom Cruise ve Jon Voight gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Görevimiz Tehlike filmleri, IMF (Impossible Missions Force) adlı bir Amerikan hükûmet ajansını ve ajanlarından Ethan Hunt’ın maceralarını konu alıyor. Bolca aksiyon sahnesine sahip olan filmler, ülkemizde de oldukça yakından takip ediliyor.

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