Kapalıçarşı altın fiyatları | Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?
Kapalıçarşı altın fiyatları listesi haberin detay kısmında yer alıyor. Altının ons fiyatının 2000 dolar seviyesine çıkması, fiyatlarda büyük bir patlamaya sebep oldu. Peki ama bir hafta sonunda altının son durumu ne? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın kaç liraya yükseldi ya da düştü? İşte merak edilen 11 Ağustos güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları önceki haftaya göre düşüş yaşadı. Büyük bir fiyat farkı olmasada makul seviyelerde durağan bir tabloda devam ediyor.
GRAM ALTIN
- Alış fiyatı: 473,94
- Satış fiyatı: 474,02
22 AYAR BİLEZİK
- Alış fiyatı: 436,00
- Satış fiyatı: 441,00
CUMHURİYET ALTINI
- Alış fiyatı: 3.082,60
- Satış fiyatı: 3.205,00
YARIM ALTIN
- Alış fiyatı: 1.541,30
- Satış fiyatı: 1.609,80
ÇEYREK ALTIN
- Alış fiyatı: 773,00
- Satış fiyatı: 804,90
REŞAT ALTIN
- Alış fiyatı: 3.115,07
- Satış fiyatı: 3.237,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 430,52
- Satış fiyatı: 447,17
18 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 198,84
- Satış fiyatı: 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- Alış fiyatı: 266,40
- Satış fiyatı: 309,21
Bir önceki günün altın fiyatlarını karşılaştırmak için, aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz.