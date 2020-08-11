Kapalıçarşı altın fiyatları | Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?

Kapalıçarşı altın fiyatları listesi haberin detay kısmında yer alıyor. Altının ons fiyatının 2000 dolar seviyesine çıkması, fiyatlarda büyük bir patlamaya sebep oldu. Peki ama bir hafta sonunda altının son durumu ne? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın kaç liraya yükseldi ya da düştü? İşte merak edilen 11 Ağustos güncel altın fiyatları...