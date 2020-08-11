  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kapalıçarşı altın fiyatları | Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?

Kapalıçarşı altın fiyatları listesi haberin detay kısmında yer alıyor. Altının ons fiyatının 2000 dolar seviyesine çıkması, fiyatlarda büyük bir patlamaya sebep oldu. Peki ama bir hafta sonunda altının son durumu ne? Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Altın kaç liraya yükseldi ya da düştü? İşte merak edilen 11 Ağustos güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:28:00 -
Kapalıçarşı altın fiyatları | Cumhuriyet altın fiyatı kaç lira?

Altın fiyatları önceki haftaya göre düşüş yaşadı. Büyük bir fiyat farkı olmasada makul seviyelerde durağan bir tabloda devam ediyor.

GRAM ALTIN

  • Alış fiyatı: 473,94
  • Satış fiyatı: 474,02

22 AYAR BİLEZİK 

  • Alış fiyatı: 436,00
  • Satış fiyatı: 441,00

CUMHURİYET ALTINI

  • Alış fiyatı: 3.082,60
  • Satış fiyatı: 3.205,00

YARIM ALTIN

  • Alış fiyatı: 1.541,30
  • Satış fiyatı: 1.609,80

ÇEYREK ALTIN

  • Alış fiyatı: 773,00
  • Satış fiyatı: 804,90

REŞAT ALTIN

  • Alış fiyatı: 3.115,07
  • Satış fiyatı: 3.237,95

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • Alış fiyatı: 430,52
  • Satış fiyatı: 447,17

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • Alış fiyatı: 198,84
  • Satış fiyatı: 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • Alış fiyatı: 266,40
  • Satış fiyatı: 309,21

Bir önceki günün altın fiyatlarını karşılaştırmak için, aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz.

Kapalıçarşı altın fiyatları | Canlı altın döviz fiyat listesi
Kapalıçarşı altın fiyatları | Canlı altın döviz fiyat listesi

Ekonomi

Kapalıçarşı altın fiyatları | Canlı altın döviz fiyat listesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı
Siyaset

AK Parti açıkladı! İşte Erdoğan'ın kulisleri sallayan oy oranı

Katıldığı etkinlikte çeşitli açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve Cumhurbaşka..
S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı
Dünya

S-400'ler aktif mi? Yiğit Bulut'tan Yunanistan'a çağrı

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kritik bir S-400 açıklaması g..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı